Тхэквондист Максим Храмцов выиграл спортсмена из Иордании со счетом 20:9

Вартовчанин Максим Храмцов завоевал первое место по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 килограмм на Олимпиаде в Токио. Он смог победить иорданского спортсмена Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9.

Напомним, что в первом поединке югорчанин одолел Файсала Савадого из Букина-Фасо - (счет 13:6), во втором превзошел хорвата Тони Канаета(счет 22:0), а в полуфинале встретился с египтянином Сеифом Эйсса (счет 13:1).

По итогам состязания второе место присудили Иордании, Хорватия и Египет разделили бронзу.