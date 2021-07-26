В Нижневартовске на автомобили упали сломанные ветром березы

фото: Управление по делам ГО и ЧС. г. Нижневартовск

Пятница в Нижневартовске не обошлась без происшествий. По информации городского управления по делам ГО и ЧС, 23 июля на улице Мира из-за сильного ветра упали деревья. Инциденты зафиксированы в районе домов 12, 20 и 24. О пострадавших не сообщается, однако стволы сломанных берез нанесли серьезный ущерб автолюбителям.

Напомним, что в Сургуте сегодня также очень ветрено. Поэтому необходимо обезопасить себя и свое имущество:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.