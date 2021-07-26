Тхэквондист Максим Храмцов поборется за место в финале Олимпиады

Вартовчанин Максим Храмцов вышел в полуфинал Олимпиады. Сегодня, в 12:15, у тхэквондиста состоится бой с египетским спортсменом. Ранее Храмцов уже побеждал представителей из Хорватии (счет 22:0) и Буркина-Фасо (13:6).

Напомним, что ранее воспитанник сургутского волейбольного клуба «Газпром-Югра» Игорь Кобзарь обыграл аргентинских спортсменов со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал. А первую медаль Олимпиады завоевала Анастасия Галашина, занявшая второе место по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.