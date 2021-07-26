Рейс «Екатеринбург – Нижневартовск» отменили из-за неисправности воздушного судна

В воскресенье, 25 июля, авиакомпания «Руслайн» отменила рейс «Екатеринбург - Нижневартовск - Томск» из-за неисправности воздушного судна.

«Рейс планировался к вылету в 11.30. На рейс было зарегистрировано 42 пассажира, в том числе трое детей. Из-за неисправности воздушного судна CRJ-100 и отсутствия необходимых запчастей принято решение об отмене рейса. Авиакомпанией пассажирам возвращается провозная плата. Свердловский транспортный прокурор контролирует ситуацию по выполнению всех требований, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Стоит отправить, что по маршруту «Екатеринбург – Нижневартовск» летает только «Руслайн». По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, сегодняшний рейс по этому направлению вылетел в 09.37.