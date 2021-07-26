В ДТП под Нижневартовском пострадали четыре человека

За минувшие выходные в Югре произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы. Так, в субботу, 24 июля, около 17.00 на четвертом километре автодороги «Самотлорского месторождения» в Нижневартовском районе в аварии пострадали четыре человека.

«32-летний мужчина, управляя автомобилем Lada, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 50-летней женщины. В результате три пассажира автомобиля Lada, 23 и 48-летние женщины, 35-летний мужчина, а также пассажир Nissan, 44-летняя женщина, получили травмы», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.