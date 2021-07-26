У магазина в Нижневартовске обнаружили труп девушки

Утром в понедельник, 26 июля, у магазина на улице 60 лет Октября обнаружили труп девушки. Личность погибшей установлена. Ей было 22-года. По факту ЧП проводится проверка, сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По предварительным данным, произошел несчастный случай», - рассказали в ведомстве, уточнив, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Судя по травмам, девушка упала на металлическую конструкцию.

По данным –тг-канала «Сейчас | Нижневартовск», тело погибшей обнаружили подсобные рабочие. Точные причины смерти установят следователи.