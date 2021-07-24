В Нижневартовской больнице проходит проверка после смерти пациента

В Нижневартовске мужчина умер прямо на полу больницы. Как оказалось, его легкие были поражены на 90%. Об этом инциденте рассказала дочь погибшего в одном из местных пабликов в Инстаграм.

Информационное агентство URA.RU со ссылкой на родственников пациента позже написало, что горожанин долго скрывал свою болезнь, а семья не догадывалась о том, что у него появились какие-то проблемы со здоровьем, так как видимых признаков не было. Также стало известно о том, что мужчина много выпивал.

В департаменте здравоохранения ХМАО заявили, что остановка сердца у вартовчанина произошла в аппарате КТ во время обследования. В таких условиях проводить электростимуляцию невозможно, поэтому доктора положили пациента на пол. На данный момент проводится проверка, которая даст оценку действиям медиков.