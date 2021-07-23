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Гостиницу в Нижневартовске переделали в обсерватор для больных ковидом

В Югре действует 10 обсерваторов и изоляторов для больных коронавирусом

Гостиницу в Нижневартовске переделали в обсерватор для больных ковидом
фото: pixabay.com

Нижневартовская гостиница «Альберта Хаус» стала обсерватором для больных коронавирусом. Всего объект рассчитан на 75 человек. Об этом заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков на заседании.

«Таким образом, гостиница «Альберта Хаус» в Нижневартовске переведена из перечня резервных обсерваторов в перечень обсерваторов. Это решение согласовано с управлением Роспотребнадзора по автономному округу», – сообщил замглавы ХМАО.

Отмечается, что в регионе на данный момент действует пять изоляторов для коронавирусных больных и столько же обсерваторов.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 123, комментариев: 0
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