Житель Нижневартовска пойдет под суд за фиктивную регистрацию 398 микгрантов

В Нижневартовске мужчина фиктивно зарегистрировал 398 мигрантов. Предоставлять место для пребывания горожанин, естественно, не собирался. Нарушение удалось выявить с помощью оперативно-профилактического мероприятия, направленного на усиление государственного контроля в сфере миграционных отношений.

«В отношении предприимчивого мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – сообщили в УМВД Югры.

Отмечается, что за время проведения рейдов было зафиксировано 698 административных правонарушений за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан.