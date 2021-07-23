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Почти 400 иностранцев вартовчанин фиктивно зарегистрировал у себя в квартире

Житель Нижневартовска пойдет под суд за фиктивную регистрацию 398 микгрантов

Почти 400 иностранцев вартовчанин фиктивно зарегистрировал у себя в квартире
фото: pixabay.com

В Нижневартовске мужчина фиктивно зарегистрировал 398 мигрантов. Предоставлять место для пребывания горожанин, естественно, не собирался. Нарушение удалось выявить с помощью оперативно-профилактического мероприятия, направленного на усиление государственного контроля в сфере миграционных отношений.

«В отношении предприимчивого мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – сообщили в УМВД Югры.

Отмечается, что за время проведения рейдов было зафиксировано 698 административных правонарушений за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 190, комментариев: 0
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