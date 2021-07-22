В селах Нижневартовского района питьевая вода не соответствует санитарным нормам

Прокуратура через суд обязала МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» Нижневартовского района обеспечить жителей сел качественной питьевой водой.

Специалисты ведомства выяснили, что в поселках Аган, Вата, Зайцева речка, Ларьяк, селах Корлики, Вампугол питьевая вода не соответствует санитарным нормам по уровню содержания железа, марганца, аммонийного азота.

«В связи с тем, что ухудшение качества воды может повлечь распространение массовых инфекционных заболеваний, прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на предприятие и администрацию Нижневартовского района обязанности провести комплекс мероприятий по доведению качества воды до установленных нормативов. Суд полностью удовлетворил исковое заявление прокурора», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Югры.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.