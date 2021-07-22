Нижневартовских «разбойников» будут судить за кражу 100 тысяч у водителя

Странная история приключилась с грузчиком-экспедитором и его водителем на трассе «Сургут – Нижневартовск». Двое мужчин обратились в ОМВД Нижневартовского района и рассказали, что во время поездки на них напали неизвестные и, угрожая пистолетом, украли более 100 тысяч.

В ходе расследования оказалось, что жертвой был только шофер. До своей поездки его пассажир предложил провернуть своему знакомому аферу: напасть на его авто во время рейса, о местонахождении которого он сообщит, и отобрать у водителя деньги. Все шло по плану, но, видимо, злоумышленник не рассчитал, что полицейские раскроют дело так быстро.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В ходе расследования, задержанные, четверо жителей Нижневартовска, дали признательные показания. Нижневартовским районным судом фигурантам избрана мера пресечения арест», – сообщили в УМВД Югры.