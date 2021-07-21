Нижневартовский олигарх Александр Петерман не будет участвовать в выборах в Госдуму

Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман не значится в списках кандидатов в депутаты Государственной думы, опубликованных на сайте избиркома РФ.

Ожидалось, что скандальный олигарх из Нижневартовска пойдет в парламент по избирательному округу №223 и составит конкуренцию вице-губернатору ХМАО Вадиму Шувалову, который также претендует на депутатское кресло.

Опрошенные Ura.ru политологи считают, что отказ Петермана от участия в выборах может стать следствием договоренностей, которые были достигнуты до старта избирательной кампании, либо снижением уровня финансового обеспечения его избирательной кампании. В любом случае, этот факт облегчает задачу по избранию в депутаты Вадиму Шувалову.

Впрочем, ранее в беседе с обозревателем siapress.ru эксперты называли Александра Петермана значимым, но безопасным конкурентом кандидату от партии власти.