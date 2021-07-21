В Нижневартовске врачи ковидного отделения получили гостинцы от добровольцев

В Нижневартовске волонтеры-медики передали врачам из «красной зоны» поликлиники №1 передали питьевую воду, одноразовые стаканчики. Просьба об этом поступила к ним в соцсети. Кроме того, добровольцы купили для докторов сладкие гостинцы.

«Мы передали все сотрудникам центра амбулаторной диагностики и лечения COVID-19 при поликлинике №1 и планируем наносить им визиты в будущем. Ежедневно там выполняется больше 100 КТ-исследований и осматривается порядка 200 человек с признаками вирусных заболеваний. Хотим сказать: друзья, мы с вами», – прокомментировала Светлана Бердиева, заместитель руководителя волонтёров-медиков Нижневартовска.

Отмечается, что ранее волонтеры-медики больше полугода проводили масштабную акцию в поддержку докторов: навещали их, вручали гостинцы от жителей города и детские рисунки.