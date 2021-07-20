Два жителя Нижневартовска целый день издевались над знакомым, требуя крупную сумму

В Нижневартовске перед судом предстанут два местных жителя, которые избивали своего знакомого, желая получить с него 35 миллионов. Сообщается, что инцидент произошел 29 мая 2021 года в одном из домов по улице Северная.

Установлено, что во время распития спиртных напитков один из злоумышленников обвинил потерпевшего в том, что тот украл 30 тысяч рублей. Завязалась драка: мужчины начали избивать собутыльника руками, ногами, а после и ножкой стула, требуя отдать похищенное.

Истязания длились вплоть до следующего дня. Пострадавшего не выпускали из квартиры, требуя с него уже 35 миллионов под долговую расписку. Горожанин больше не мог терпеть насилие, поэтому согласился на вымышленный долг и написал расписки на нужную сумму, которые обязался отдавать за счет квартиры и автомобилей, принадлежащих ему и его родственникам. Отмечается, что кроме травм от побоев, у жертвы обвиняемых зафиксировали ожоги от электрического обогревателя на груди и животе.

Полицию на место инцидента вызвал прохожий, который услышал звуки борьбы и стоны.

«Обвиняемые вину признали частично. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК Югры.