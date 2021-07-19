Полицейские Излучинска задержали печального поджигателя

Полицейские Нижневартовского района задержали 31-летнего жителя Омской области, которого подозревают в поджоге. Преступление злоумышленник совершил 17 июля на улице Энергетиков Излучинска. Мужчина поджег склад у местного рынка и автомобиль «Соболь».

«Мужчина пояснил, что поджег хозяйственную постройку и автомобиль из-за плохого настроения, так как ранее ему отказали в продаже в долг слабоалкогольной напитка. Кому принадлежит имущество он не знал. Своими действиями поджигатель причинил ущерб на сумму более 22 тысяч рублей. Ранее мужчина уже был судим за совершение подобных противоправных деяний», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

В местных пабликах уточняют, что мужчина до совершения преступления вел себя неадекватно и грозился что-нибудь поджечь.

В данный момент он заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.