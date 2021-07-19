Полицейские Нижневартовска разыскивают лже-экстрасенса, который наживается на влюблённых

Полицейские Нижневартовска разыскивают гадалку Анну, которая заработала на доверчивой 28-летней местной жительнице 326 тысяч рублей. Лже-экстрасенсу может грозить наказание за мошенничество, потому что ее обряд так и не сработал.

Вартовчанка сама нашла чародейку и обратилась к ней через WhatsApp, чтобы вернуть любимого мужчину. Анна начала с малого. Сначала диагностировала проблему за одну тысячу рублей, а затем предложила провести обряд за 37 тысяч рублей. Но он не помог. Тогда было решено играть по-крупному: влюбленная девушка выбрала обряд за 288 800 рублей. Уверенности ей придало то, что гадалка обещала вернуть деньги, если чуда не произойдет, а в доказательство серьезности своих намерений выслала фото паспорта и расписку о получении денежной суммы.

«Когда и после этого обряда вновь не увидела результата, пострадавшая потребовала вернуть ей деньги. Однако, чародейка перестала выходить на связь, и только после этого обманутая аферисткой югорчанка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Гадалке Анне удалось выманить у своей жертвы 326000 рублей. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе полиции Нижневартовска.