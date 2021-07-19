Мэрия Нижневартовска обратилась к силовикам из-за частых пожаров в квартале Б

В администрации Нижневартовска прокомментировали пожары в квартале Б, часть из которых произошли ночью понедельника, 19 июля. Как пояснил заместитель главы города Николай Лукаш, инцидент никак не связан с планами на застройку данной территории, так как ветхие дома, так или иначе, должны были снести.

«В связи с участившимися пожарами расселенных ветхих строений в квартале Б администрация города обратилась в правоохранительные органы с требованием тщательно и оперативно расследовать данные происшествия. Администрация города внимательно следит за ходом расследования и обращается ко всем с просьбой, если вы обладаете какой-либо информацией, позвоните по телефону 41-80-50 (Управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города)», – указано в сообщении.

Представители пожарной охраны предположили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, хотя в некоторых СМИ появилась информация о поджоге.