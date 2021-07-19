В Нижневартовске назначили нового директора департамента ЖКХ

Известно имя нового главного коммунальщика Нижневартовска. С сегодняшнего дня на должность заместителя главы города, директора департамента ЖКХ назначили Сергея Серикова. Об этом указано на сайте мэрии города.

Отмечается, что Сериков ранее замещал должность замглавы города Пыть-Яха, руководил департаментом ЖКХ администрации города Нефтеюганска, являлся начальником управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Лангепаса.

Напомним, что до этого должность занимал Максим Коротаев – он сообщил о своем уходе 21 июня. Врио директора департамента был назначен Сергей Лях.