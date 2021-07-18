В Югре задержаны подозреваемые в хищении старых труб у нефтяников

Полиция Югры пресекла кражу старых труб с территории кустовой площадки месторождения одной из нефтяных компаний. Спецоперация проводилась при поддержке росгвардейцев и сотрудников безопасности компании. Подозреваемые были задержаны в районе 42 километра автодороги «Нижневартовск – Радужный».

«Выяснилось, что злоумышленники, жители региона, узнали о том, что на территории площадки складируются трубы, которые выработали свой ресурс. У них возник умысел их хищения с целью дальнейшей сдачи в пункт приёма металла. Для этого они арендовали автокран и грузовик. Задержали их на месте преступления, когда погрузка труб весом более 28 тонн в транспорт была завершена. Своими действиями подозреваемые причинили собственнику материальный ущерб на сумму более 635 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Двое подозреваемых уже стали фигурантами уголовного дела о краже. Им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности остальных шести граждан.