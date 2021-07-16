В Нижневартовске двух младенцев госпитализировали с коронавирусом

Два годовалых ребенка попали с температурой и положительным ПЦР тестом в ковидный госпиталь в Нижневартовске. Об этом сообщает информационное агентство «Мукусун.fm».

Как рассказал СМИ главный врач окружной больницы города Алексей Сатинов, места в «красной зоне» заняты на 68 процентов. Накануне туда поступило 36 человек, в том числе двое младенцев. Руководитель медучреждения добавил, что 33 пациента находятся в реанимации, но только пара из них не находятся на аппарате ИВЛ.

Напомним, что накануне в Югре коронавирус выявили у 191 горожанина. Пять человек скончались.