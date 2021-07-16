Экстренные службы предотвратили падение югорчанки из окна

Жительница Нижневартовского района хотела выпрыгнуть из окна. Очевидцы вызвали спасателей. Известно, что инцидент произошел на улице Строителей в пгт. Излучинск. Отмечается, что сотрудники экстренных служб на всякий случай стали разворачивать куб жизни.

«Во время установки куба жизни, сотрудники полиции проникли в квартиру и предотвратили трагедию», – подчеркнули в КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее мы писали о вартовчанке, которая выпала из окна пятого этажа и выжила. Женщину госпитализировали в медучреждение с переломами. Свидетели происшествия рассказали, что горожанка до инцидента вела себя неадекватно.