Жительницу Нижневартовского района будут судить за смерть подруги

Жительница Нижневартовского района, будучи пьяной, решила прокатить подругу на капоте своей машины. Опасная поездка закончилась трагично: по информации правоохранительных органов, автоледи не справилась с управлением, из-за чего ее подруга упала на дорогу и погибла под колесами транспортного средства.

«Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре Югры.