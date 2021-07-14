Нижневартовский водитель перевернувшегося грузовика стал героем соцсетей

В районе Нижневартовска опрокинулся «КАМАЗ», однако водитель, вместо того чтобы покинуть железного коня (кабину которого, к слову, затопило), начал записывать видеообращение. Ролик завирусился в социальных сетях города.

«Перевернулся я на бок. Вот он лес, вон там дорога, а так, в целом, все хорошо. Решил, короче, «КАМАЗ» поспать. Воды немерено, руля не видно, ничего не видно, как-то так», – говорит водитель большегруза с улыбкой на лице.

О том, пострадал ли водитель и когда именно произошел инцидент, не сообщается.