Вартовчанин под наркотиками жестоко расправился с приятелем

23-летнему жителю Нижневартовска грозит до 15 лет лишения свободы за убийство 47-летнего знакомого. Молодой человек, находясь в наркотическом опьянении, жестоко расправился со своим гостем.

«По версии следствия 11 июля 2021 года в ночное время, находясь в своей квартире одного из домов города Нижневартовск, будучи в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры со своим 47-летним гостем, возникшей из-за галлюцинаций, нанес тому более 20 ударов кухонными ножами в область головы, грудной клетки спереди и сзади. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Полицию на место происшествия вызвала соседка наркомана. Женщина услышала шум борьбы из-за стены. Подозреваемый заключен под стражу.