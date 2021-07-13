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​Пьяный вартовчанин на «Ниве» протаранил жилой дом

В Нижневартовске внедорожник врезался в жилой дом

​Пьяный вартовчанин на «Ниве» протаранил жилой дом
Фото: @justnow_nv

В Нижневартовске внедорожник «Нива» врезался в жилой дом. ДТП произошло на Комсомольском Бульваре. По сообщению тг-канала «Сейчас | Нижневартовск», водитель был нетрезв.

Пострадавших в происшествии нет. Обстоятельства аварии устанавливаются. В пресс-службе городской полиции пообещали предоставить комментарий позднее.

В последнее время автомобили нередко врезаются в здания. Так, 8 июля сургутянка на автомобиле Citroën въехала в витрину кофейни, расположенной в ТРЦ «Союз». Тогда авария произошла из-за того, что женщине стало плохо.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 327, комментариев: 0
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