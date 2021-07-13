Два десятка микрорайонов Нижневартовска останутся без горячей воды

В Нижневартовске продолжаются работы по подготовке к зиме. С 12 июля горячей воды не будет в домах, которые обслуживает котельная №3-А. Это микрорайоны №№7, 7-А, 8, 8-А, 10, 10-А, 10-Б, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, часть 16, кварталов В-1.1 и Северный.

«Сейчас сотрудники ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний проводят подготовительные работы к испытаниям теплосетей. Они будут проходить 14-15 июля. Ориентировочно подача горячей воды возобновится до 25 июля. В зависимости от результатов гидравлических испытаний сроки подачи горячей воды могут быть изменены», - сообщили в пресс-службе администрации города.

При обнаружении порывов жителям города необходимо сообщить о них по телефону диспетчерской службы Управления теплоснабжения 24-78-63.