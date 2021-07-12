Двое вартовчан осуждены за ложное сообщение о готовящихся терактах

В Нижневартовске вынесены приговоры двум местным жителям за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчины совершили преступления в разное время и по разным причинам, объединяет их одно – правонарушители были пьяны.

За сообщение о минировании торгового центра в феврале 2021 года осужден 52-летний мужчина. Будучи нетрезвым, он позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу среди ночи и сообщил заведомо ложные сведения об угрозе одному из торговых центров города. В беседе с полицейскими он уточнил, что здание планируют поджечь. Хулиган назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев и с возмещением материального ущерба работы экстренных служб.

29-летний вартовчанин, также в состоянии алкогольного опьянения, сообщил об угрозе одному из отделений связи города, чтобы отомстить подруге, с которой поссорился. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года.

«На все поступившие сообщения на места происшествий выезжали сотрудники полиции. В ходе проверочных мероприятий угрозы не выявлены. С осужденных взысканы расходы, потраченные спецслужбами для осуществления выезда по ложному сообщению. Оба гражданина ранее к уголовной ответственности не привлекались. С предъявленными обвинением в совершении преступления согласились, вину свою признали», - добавили в пресс-службе УМВД Нижневартовска.