Живодер выкинул собаку и щенят из окна многоэтажки в Нижневартовске

В Нижневартовске неизвестный выкинул с балкона восьмого этажа собаку и четверых щенят. Животные погибли. О происшествии, которое случилось 11 июля, сообщил очевидец в паблике «ЧП Нижневартовска» во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/4p86r

«Хочу сообщить просто об ужасном человеческом поведении! В 12:45 сработала сигнализация автомобиля — удар! Выхожу на улицу — житель дома выбросил со своего балкона собаку и 4 щенят, двое из которых попали на мой автомобиль. Все мертвы», - говорится в сообщении.

В комментариях жильцы дома рассказали, что уже написали заявление в полицию.

В пресс-службе полиции города телеканалу N1 сообщили, что, по предварительным данным, собака со щенками сами выпали с балкона через отверстие в нем. В ведомстве уточнили, что животные проживали на балконе, а их хозяев соседи характеризуют положительно.