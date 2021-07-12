16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1236   EUR  87,3917  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Вартовчанин выкинул с балкона собаку и четверых щенят // ФОТО 18+

Живодер выкинул собаку и щенят из окна многоэтажки в Нижневартовске

​Вартовчанин выкинул с балкона собаку и четверых щенят // ФОТО 18+
Фото: pixabay.com

В Нижневартовске неизвестный выкинул с балкона восьмого этажа собаку и четверых щенят. Животные погибли. О происшествии, которое случилось 11 июля, сообщил очевидец в паблике «ЧП Нижневартовска» во «ВКонтакте».


Фото: vk.com/4p86r

«Хочу сообщить просто об ужасном человеческом поведении! В 12:45 сработала сигнализация автомобиля — удар! Выхожу на улицу — житель дома выбросил со своего балкона собаку и 4 щенят, двое из которых попали на мой автомобиль. Все мертвы», - говорится в сообщении.

В комментариях жильцы дома рассказали, что уже написали заявление в полицию.

В пресс-службе полиции города телеканалу N1 сообщили, что, по предварительным данным, собака со щенками сами выпали с балкона через отверстие в нем. В ведомстве уточнили, что животные проживали на балконе, а их хозяев соседи характеризуют положительно.


нравится (0) не нравится (5)
12 июля в 14:12, просмотров: 2310, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Дмитрий Половников: «Задачи уничтожить парк у нас не было. Наоборот, в проекте заложено много новых растений для ботанического сада. Поэтому реакция рабочей группы мне непонятна» 1310
  2. ​Ситуация ухудшается быстрыми темпами: Сургут на пороге введения новых ковид-запретов 800
  3. ​Ветер в Сургуте усилится 792
  4. Мужчине отказали в перелете в Сургут: он нарушал масочный режим на борту самолета 680
  5. Четыре югорчанина скончались от COVID-19 за сутки 595
  6. ​Бывший муж Пугачевой умер от коронавируса 588
  7. ​На больничном – 100 сотрудников: Utair отменяет рейсы в северном регионе 523
  8. Спасатели вытащили из озера трупы двух югорчан 463
  9. ​Россия поднялась на 4 место по количеству коронавирусных больных 459
  10. ​Югорчане курят из-за стресса 397
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 22640
  2. ​Тиктокер из Нижневартовска взбесил горожан 4884
  3. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 4275
  4. ​Жители дома на Крылова судятся с застройщиком из-за качества жилья 4136
  5. ​Трое сургутян задержаны за организацию покерного клуба 3665
  6. ​И ямальцам передайте: мост через Обь в районе Сургута будут закрывать по ночам 3349
  7. Одна из школ Сургута решила закупить форму НКВД для учеников 3284
  8. ​Карусели сгорели: в детском парке Нижневартовска случилось ЧП 3272
  9. ​Состояние певицы МакSим улучшилось 2850
  10. На улице Крылова провалилась проезжая часть: дорогу перекрывают 2788
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 22640
  2. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 18882
  3. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 15480
  4. ​Умер Сергей Полукеев 13089
  5. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 12846
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 10311
  7. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 9786
  8. ​Нефтеюганский бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, потому что не платил зарплату сотрудникам 9654
  9. ​Звонок Полукеева 9261
  10. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 9191

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика