Дорожные работы по улице Интернациональной в Нижневартовске продолжаются

В Нижневартовске на улице Интернациональной закончилась укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. Сегодня проводятся работы по оборудованию пандусов и уборке пешеходных переходов от мусора. Об этом сообщает официальный паблик администрации города.

Руководитель проекта подрядной организации ООО «Нижневартовскдорсервис» Виктор Гнатченко пояснил, что дальше необходимо реставрировать переходы и приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетона.

«Так как этот участок находится в промышленной зоне, у нас есть возможность проводить работы в ночное время. Таким образом, мы не создадим транспортный коллапс в городе и не помешаем отдыху горожан ночью, – рассказал Виктор Гнатченко. – Планируем, что будут работать сразу два укладчика с частичным перекрытием дороги по полосам движения, постараемся не создавать жителям неудобства».

Врио директора департамента ЖКХ Нижневартовска Сергей Лях также подчеркнул, что фирма соблюдает договоренности, работы будут производиться по ранее согласованным с инспекторами ГИБДД схемам.