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​Тиктокер из Нижневартовска взбесил горожан

Нижневартовский блогер вылез на стойку ресторана ради лайков

​Тиктокер из Нижневартовска взбесил горожан

Тиктокер из Нижневартовска Денис Давыдов порадовал своих подписчиков очередной безумной выходкой. На этот раз ради лайков он залез на стойку ресторана быстрого питания «Бургер Кинг», расположенном в ТРЦ «Югра Молл».

Сотрудницы ресторана смогли дать отпор разбушевавшемуся блогеру и рассказали правила заказа еды.

Впрочем, тиктокер добился своего – видео стало популярным. В социальных сетях вартовчане не стесняются в выражениях, характеризуя парня и оценивая его поступок. К сожалению, мы не можем привести дословные цитаты. Одни комментаторы переживают за психическое здоровье молодого человека, другие считают, что ему просто не хватает воспитания. Положительные отзывы Денис, судя по всему, получает только в личные сообщения.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 598, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 15:01
Дебил
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:57
ИИ двигается семимильными шагами. Человек в развивающихся странах, не умеющих применить достижения информационных технологий для развития производительных сил, превращается в потребителя-«обезьяну». Высокоразвитой Китай изобрёл Tik-Tok, для потребления вот таких «дебилов- «обезьян», как Денис Давыдов из Нижневартовска. Что дебил, это ещё мягко говоря, а на самом деле, это мелкий хулиган, которого на основании видео надо бы оштрафовать за нарушение общественного поведения и порядка, оскорбляющего достоинство остальных граждан, находящихся в ресторане. Если потакать новым «дебилам» типа Дани Махонина, то наше общество будет семимильными шагами двигаться в сторону общества человекообразных «обезьян».
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