Нижневартовский блогер вылез на стойку ресторана ради лайков

Тиктокер из Нижневартовска Денис Давыдов порадовал своих подписчиков очередной безумной выходкой. На этот раз ради лайков он залез на стойку ресторана быстрого питания «Бургер Кинг», расположенном в ТРЦ «Югра Молл».

Сотрудницы ресторана смогли дать отпор разбушевавшемуся блогеру и рассказали правила заказа еды.

Впрочем, тиктокер добился своего – видео стало популярным. В социальных сетях вартовчане не стесняются в выражениях, характеризуя парня и оценивая его поступок. К сожалению, мы не можем привести дословные цитаты. Одни комментаторы переживают за психическое здоровье молодого человека, другие считают, что ему просто не хватает воспитания. Положительные отзывы Денис, судя по всему, получает только в личные сообщения.