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​Возраст не имеет значения: среди вартовчан растет заболеваемость коронавирусом

В Нижневартовске растет заболеваемость ковидом среди детей

​Возраст не имеет значения: среди вартовчан растет заболеваемость коронавирусом
Фото: n-vartovsk.ru

В Нижневартовске на протяжении шести недель ухудшается ситуация с распространения COVID-19. Сегодня под наблюдением в медучреждении находится 862 жителя, с респираторными проявлениями коронавируса – 142 человека, 493 - с диагнозом «пневмония». Такие данные были озвучена на заседании городского оперативного штаба.

Главный врач Нижневартовской детской поликлиники Татьяна Загинайко сообщила, что среди детского населения врачи отмечают рост заболеваемости коронавирусом более чем на 30 процентов. Под наблюдением находятся 678 детей, 51 ребенок имеет лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19.

Также на 20 процентов выросло количество вызовов врачей на дом – до 3 320.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 228, комментариев: 0
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