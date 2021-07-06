В Нижневартовском районе спасатели помогли мужчине выбраться из канализационного люка

В Излучинске (Нижневартовский район) местный житель провалился ранним утром в канализационный люк. Сам он выбраться не смог, поэтому на место происшествия пришлось отправиться спасателям. Инцидент произошел сегодня, 6 июля, в 05:11.

«Спасатели зонального поисково-спасательного отряда выезжали в пгт Излучинск по сообщению: человек провалился в канализационный люк, требуется эвакуация. Прибыв к месту вызова, спасатели при помощи специальных инструментов эвакуировали мужчину и передали сотрудникам медицинской помощи», – прокомментировали в КУ «Центроспас-Югория».

О том, насколько сильно пострадал югорчанин, неизвестно.