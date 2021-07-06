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В Нижневартовске занесло иномарку: она врезалась в припаркованное авто

Накануне в Нижневартовске произошло ДТП, виновник которого пострадал

В Нижневартовске занесло иномарку: она врезалась в припаркованное авто
фото: ГАИ Югры

В Нижневартовске водитель «Ссанг Йонг» не справился с управлением и врезался в «Татру». Инцидент произошел на улице Интернациональная вчера, 5 июля. Об этом информирует Госавтоинспекция Югры.

По предварительным данным, виновника аварии занесло на дороге. Машина второго участника ДТП стояла припаркованной неподалеку. Отмечается, что владелец «Ссанг Йонг» получил травмы.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких ускорений и торможений», – отметили в ведомстве.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 399, комментариев: 0
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