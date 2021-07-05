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​«Бурерожденный»: в ковид-госпитале Нижневартовска приняли роды во время потопа

Во время потопа в ковид-госпитале Нижневартовска родился мальчик

​«Бурерожденный»: в ковид-госпитале Нижневартовска приняли роды во время потопа
Фото: instagram.com/aadobrovolskii

Во время потопа, который произошел сегодня, 5 июля, в ковидном госпитале Нижневартовска родился ребенок. Врачи окрестили новорожденного «Бурерожденный», рассказал главный врач Югры Алексей Добровольский.

Здорового мальчика весом 2890 грамм и ростом 47 см родила 24-летняя пациентка госпиталя.

«Сегодня коллектив ковидного госпиталя в Нижневартовске подвергся серьезному испытанию: во время сильнейшего ливня возникли сбои в работе системы ливневой канализации, что привело к попаданию дождевой воды в три палаты третьего этажа. Однако оказание медицинской помощи не останавливалось ни на минуту! В госпитале продолжают лечение 204 больных, из них в отделении реанимации 24. Перебоев в работе аппаратуры, обеспечивающей поддержание систем жизнеобеспечения не допущено. Уже сегодня в палатах третьего этажа проведена уборка, замена потолочной плитки. С 6 июля они будут готовы к приему пациентов. На время штормового предупреждения организовано круглосуточное дежурство инженерных служб в усиленном режиме», - сообщил также глава департамента здравоохранения на личной странице в инстаграме.

Сегодня в Нижневартовске выпала половина среднемесячной нормы осадков. Затопило дороги, торговый центр и медицинское учреждение. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы.


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05 июля в 20:45, просмотров: 429, комментариев: 0
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