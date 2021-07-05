В Нижневартовске ливень пробрался в палаты к пациентам с коронавирусом

Душ с потолка. О таком «бонусе» пациентов Нижневартовской окружной клинической больницы, что на улице Жукова, вряд ли предупреждали. В социальных сетях пациентка, которая лечится от коронавируса, поделилась шокирующим видео. Всю палату залило дождевой водой, потолочное покрытие обвалилось прямо на койку больной. С потолка струится вода. Пациенты сдвигают кровати в надежде спасти личные вещи от потопа. П словам автора видео, палату уже обесточили. При этом на заднем фоне слышно, как пациенты с сильной отдышкой мучаются от болезни.

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