В Нижневартовске затопило ТРЦ «Югра Молл» и дороги

На Нижневартовск обрушился сильнейший ливень – понедельник еще не закончился, а на город выпала половина месячной нормы осадков. Горожане уже оценили последствия стихии. Затоплены автомагистрали. Потоп и в крупнейшем торгово-развлекательном центре города «Югра Молл». Вартовчане делятся видео в социальных сетях.

В пресс-службе администрации города сообщили, что дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Сотрудники управления по дорожному хозяйству и благоустройству патрулируют улицы города для оценки работоспособности ливнеприемных стоков.

«Задействовано четыре бригады и спецтехника. В местах, где засорилась ливневка оперативно проводятся мероприятия по очистке. По предварительным данным, в городе с начала понедельника», - сообщил и.о. заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Лях.

На некоторых участках дорожники открывают люки, чтобы вода быстрее уходила.

«По данным Ханты-Мансийской метеослужбы, неблагоприятные погодные явления задержатся над Нижневартовском как минимум на ближайшие сутки. Не исключено усиление ветра до 23 м/с. Рекомендуется гражданам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм. Особенно внимательными необходимо быть водителям транспортных средств вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по телефону 112», - напомнили в мэрии.

В начале июля стихия обрушилась на Сургут. В экономической столице региона также затопило дороги и магазин.

Напомним, что штормовое предупреждение в Югре продлено на 6 июля.