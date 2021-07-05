Нелегальные банкиры задержаны в Нижневартовске

В Югре задержаны участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Нижневартовске и Радужном. За четыре года работы «черные» банкиры заработали более 100 миллионов рублей.

«По версии следствия, в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые были нацелены на то, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов. «Однодневки» получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных: налоговое и бухгалтерское сопровождение. Подозреваемые обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам, то есть выгодоприобретателям. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность», - рассказали в пресс-службе полиции округа.

Выявить банду удалось сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижневартовску совместно с коллегами из РУФСБ России по Тюменской области. Силовиками установлены трое подозреваемых. Двое из них задержаны.

«Во время обысков сотрудниками правоохранительных органов изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, мобильные телефоны и банковские карты различных организаций. Все они имеют доказательственное значение по уголовному делу», - добавили в ведомстве.

За незаконную банковскую деятельность фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.