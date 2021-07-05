Пятилетний мальчик пострадал при столкновении иномарок в Нижневартовске

В минувшее воскресенье, 4 июля, в Нижневартовске произошло ДТП из-за которого пострадал ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

По предварительным данным, виновником аварии стал владелец «Тойоты», который во время движения не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «Хендай». Оба водителя отделались испугом, а вот пассажир авто корейской марки, пятилетний мальчик, пострадал.

«ГИБДД округа акцентирует внимание автовладельцев на необходимости внимательного поведения на дороге: управляя автомобилем, выбирайте безопасную скорость движения, учитывайте дорожные и метеорологические условия, воздерживайтесь от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке пассажиров», – отметили в ведомстве.