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​Пожилой вартовчанин погиб под колесами автомобиля

В Нижневартовске водитель насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу на красный свет

​Пожилой вартовчанин погиб под колесами автомобиля
Фото: ГИБДД Югры

В Нижневартовске в результате аварии погиб мужчина. 21-летний водитель «Мазды» наехал на пешехода. Роковая встреча произошла на улице Мира в 22.40. По предварительным данным, он перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 61-летний мужчина скончался.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требований к перевозке детей», - сообщает ГИБДД Югры.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 115, комментариев: 0
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