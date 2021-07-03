В Нижневартовске водитель насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу на красный свет

В Нижневартовске в результате аварии погиб мужчина. 21-летний водитель «Мазды» наехал на пешехода. Роковая встреча произошла на улице Мира в 22.40. По предварительным данным, он перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм 61-летний мужчина скончался.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требований к перевозке детей», - сообщает ГИБДД Югры.