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​В Нижневартовске дети играли с огнем и подожгли машины

В Нижневартовске из-за детской шалости огнем повреждены три автомобиля

​В Нижневартовске дети играли с огнем и подожгли машины
Фото: 86.mchs.gov.ru

В пятницу, 2 июля, на автостоянке на улице Пермская в Нижневартовске загорелся автомобиль. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 16.53. На месте работали два пожарных расчета. Справиться с огнем удалось за семь минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным тг-канала «Сейчас | Нижневартовск», пожар произошел из-за детской шалости: дети подожгли бумагу в заброшенном автомобиле, огонь перекинулся на соседние машины. «В общей сложности от детской шалости пострадали три авто. Детей нашли сотрудники полиции. Ущерб устанавливается», - говорится в сообщении.


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Сегодня в 20:43, просмотров: 130, комментариев: 0
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