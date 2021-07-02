В Нижневартовске из-за детской шалости огнем повреждены три автомобиля

В пятницу, 2 июля, на автостоянке на улице Пермская в Нижневартовске загорелся автомобиль. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 16.53. На месте работали два пожарных расчета. Справиться с огнем удалось за семь минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным тг-канала «Сейчас | Нижневартовск», пожар произошел из-за детской шалости: дети подожгли бумагу в заброшенном автомобиле, огонь перекинулся на соседние машины. «В общей сложности от детской шалости пострадали три авто. Детей нашли сотрудники полиции. Ущерб устанавливается», - говорится в сообщении.