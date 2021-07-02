С 3 июля в Нижневартовске закрывают движение по улице Героев Самотлора

В субботу, 3 июля, в Нижневартовске будет полностью перекрыто движения транспортных средств по улице Героев Самотлора на пересечении с улицей Московкина. Причина в проведении строительно-монтажных работ по врезке ливневой канализации при выполнении работ по строительству автомобильной дороги по улице Московкина. Срок окончания работ не называется.

Из-за перекрытия изменится схема движения следующих автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба администрации города.

Автобусы будут двигаться по следующим схемам:

№10 - улица Интернациональная - улица Ханты-Мансийская - улица Мира (до остановки «Салманова, дом 4») - улица Нефтяников - улица 60 лет Октября - улица 2П;

№21 - улица Авиаторов - улица Индустриальная - улица Мира - улица Кузоваткина - улица 60 лет Октября - улица Ханты-Мансийская - улица Мира (до остановки «Салманова, дом 4») - улица Ханты-Мансийская - улица Интернациональная - улица Чапаева - улица Северная - улица Интернациональная;

№13К - улица Индустриальная - улица Ленина - улица Нефтяников - улица Мира (до остановки «Салманова, дом 4») - улица Ханты-Мансийская - улица Интернациональная;

№32 - улица 2П-2 – автодорога, ведущая в поселок Солнечный - улица 2П-2 - улица 60 лет Октября - улица Кузоваткина - улица Ленина - улица Маршала Жукова - улица Северная - улица Интернациональная - улица Ханты-Мансийская - улица 60 лет Октября - улица Лопарева.