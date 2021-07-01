В Нижневартовске во дворе сбили маленького ребенка

В Нижневартовске на улице Мира сбили трехлетнего мальчика. Инцидент произошел накануне, 30 июня, в 15:05.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Хенде», выезжая с прилегающей к дому территории, сбил мальчика, который выбежал перед автомобилем. Несовершеннолетний получил травмы.

«Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными при движении в дворовой территории и при проезде пешеходных переходов, а пешеходов, в свою очередь, соблюдать правила дорожного движения и использовать световозвращающие атрибуты на верхней одежде и обуви при передвижениях в дорожно-транспортной среде», – сообщили в ведомстве.