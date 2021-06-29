Пожилая вартовчанка сама нашла мошенников на YouTube и перевела им полмиллиона рублей

В Нижневартовске полицейские ищут злоумышленников, которые обманули 63-летнюю жительницу города. Женщина лишилась почти 500 тысяч рублей, желая заработать на покупках акций. Роликах о способе обогатиться она нашла на YouTube.

«Пройдя по ссылке под видео, женщина попала на сайт брокерской компании Binance, где оставила свой контактный номер телефона. С ней связался мужчина, представившись Денисовым Андреем, который убедил ее установить на телефон приложение UTIP Mobile. После с женщиной по видео связи разговаривал брокер. Под его руководством жительница оформила кредит и предоставила удаленный доступ к своему мобильному. После брокер сам совершил перевод денежных средств с её счета и перестал выходить на связь», - рассказали в пресс-службе полиции города.

Отметим, что общение с незнакомцами, обещающими золотые горы, и установка неизвестных приложений чревато большими потерями. Так, супруги из Сургута, поверив злоумышленников, отдали им более десяти миллионов рублей, взятых в кредит.