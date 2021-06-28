В Нижневартовске силовики проверили 37 зданий школ и детсадов после сообщения о минировании

В Нижневартовске завершена проверка социальных объектов после сообщения о возможном минировании. Силовики проверили 13 детских садов и десять школ. Эвакуировано 2 534 детей и 819 сотрудников. По данным информированного источника siapress.ru, спецслужбы также работали в двух зданиях, где расположены суды.

Анонимное письмо с угрозами поступило по электронной почте в 15.51, рассказали в антитеррористической комиссии города: «Сотрудниками полиции и органов местного самоуправления Нижневартовска были незамедлительно проведены оперативные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Для обследования объектов были привлечены кинологи. По словам руководителя аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска Сергея Ефремова, в настоящее время по результатам проверки ряда объектов, факт минирования не подтвердился».

Стоит отметить, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трех до пяти лет.