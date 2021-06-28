В Нижневартовске из-за сообщения о минировании эвакуируют детские сады и школы

В Нижневартовске спецслужбы проверяют детские сады, школы и суды после анонимного письма о минировании. Сообщение с угрозой пришло в одно из учреждений города, сообщил корреспонденту siapress.ru информированный источник.

Силовикам предстоит проверить более 20 зданий на наличие взрывчатых устройств.

Напомним, 11 июня также из-за сообщения неизвестного кинологи проверяли здания школ и детских садов.

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