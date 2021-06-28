В Нижневартовске стройплощадка превратилась в «парк аттракционов» для детей

Детская мечта сбылась у маленьких вартовчан: двух ребят машинист экскаватора прокатил в ковше спецтехники. Такой специфический аттракцион появился на улице Геров Самотлора, 22. Видео появилось в местных пабликах в социальных сетях. Судя по всему, сняли его обеспокоенные прохожие. Такое развлечение вызвало у пользователей противоречивые эмоции. Кто-то посчитал, что карусель опасна для детей, другие, наоборот, порадовались за ребят, которым удалось найти забаву, в то время, когда парки развлечений недоступны из-за коронавируса.

«Что им будет то, детям? Разнылись. Нормально всё. Как я выжил, не пойму в 80-х и в 90-х?», «Бедные дети, в парке ни одного аттракциона, пусть хоть так порадуются», – пишут вартовчане в соцсетях.