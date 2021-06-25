В Нижневартовске остался только второй компонент вакцины от COVID-19

В эти выходные в Нижневартовске будут вакцинировать людей от коронавируса только вторым компонентом, а мобильные пункты временно приостановят работу. Это связано с тем, что в ближайшее время в округ ожидается поставка очередной партии вакцины.

«Нижневартовская городская поликлиника еженедельно получает препараты для иммунизации от COVID-19 федеральными поставками. Мы формируем заявки для поддержания необходимого запаса вакцины. Жителей города просим не беспокоиться. На этой неделе вакцина поступит в поликлиники, и мы обязательно всех желающих пригласим на вакцинацию», – отметила главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Сургуте закончилась вакцина от коронавируса.