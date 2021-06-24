Мошенники провернули хитрую схему и украли у супругов из Нижневартовска 10,2 млн рублей

Супруги из Нижневартовска перевели мошенникам 10 миллионов 200 тысяч рублей. Злоумышленники ради крупной наживы провернули хитрую схему с привлечением «банковских сотрудников» и лже-полицейских. Чтобы облегчить доступ к счетам жертвы, они убедили их установить программу «Авасан». Супруги общими усилиями совершили 403 транзакции по переводам. Сейчас преступников ищут настоящие полицейские, к котором обратились 43-летняя женщина.

Потерпевшая рассказала, что все началось со звонка от представителя кредитного отдела одного из банков. Звонившая сообщила, что мошенники пытаются завладеть денежными средствами, и что ей необходимо использовать кредитный потенциал, с целью избежать потерю денежных средств и образования испорченной кредитной истории.

«После представитель банка убедила женщину установить программу «Авасан» для страхования кредитных карт. Данная программа, со слов псевдосотрудника банка, была необходима для перевода личных денежных средств на безопасную ячейку. Там потерпевшая ввела свои личные данные и данные банковских карт. На следующий день пострадавшей вновь поступил звонок. Звонившая девушка стала говорить о том, что еще в одном из банков оформлен кредит на ее имя, на что потерпевшая сказала, что такого не может быть и положила трубку», - рассказали в пресс-службе МОМВД России «Нижневартовский».

Это мошенников не остановило. Женщине поступил звонок с подменного номера телефона УМВД России по ХМАО – Югре. Лже-следователь сообщил, что ему поступили документы из банка от звонившего ей ранее сотрудника банка, и что для того, чтобы мошенники не смогли завладеть финансами, ей необходимо забрать денежные средства с еще одного банка, где висит остаток денег по оформленному кредиту, на что женщина поверила и оформила кредит.

«Спустя некоторое время супругу женщины так же поступил звонок якобы от старшего следователя УМВД России по ХМАО – Югре, который спросил, знает ли он Будаеву Елену, которая является представителем кредитного отдела одного из банков, на что мужчина ответил, что знает. После чего псевдополицейский сообщил, что его супруга ездила по банкам и ей пришел отказ, и он предположил, что кредитные документы наверно подготовлены и на имя мужчины, и ему срочно нужно созвониться с представителем банка, что мужчина и сделал. В ходе разговора, мужчине тоже стало известно, что ему необходимо использовать кредитный потенциал, с целью сохранить свои денежные средства от мошенников. В результате мужчина оформил кредиты в различных банках на сумму более 4 000 000 рублей», - добавили в полиции

Уточняется также, что потерпевшие были осведомлены о схемах дистанционного мошенничества, но не ожидали, что станут жертвами аферистов.