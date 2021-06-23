Пациентов окружной больницы Нижневартовска ночью эвакуировали из-за пожара

Пожар в Нижневартовской окружной клинической больнице произошел в ночь с 22 на 23 июня. В 1.06 в диспетчерскую пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. Как стало известно позже, возгорание произошло на шестом этаже – в одной из палат загорелся матрас. Огонь удалось потушить еще до приезда спасателей. Также из здания самостоятельно эвакуировались 29 пациентов.

«Через 5 минут к месту вызова прибыли 6 единиц техники, 20 человек личного состава от МЧС России.После уточнения сведений об отсутствии пострадавших подразделения получили команду на возвращение к месту дислокации», – сообщает МЧС Югры.