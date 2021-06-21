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​Ссора двух вахтовиков из Тюменской области завершилась убийством

В Югре задержан житель Тюменской области по подозрению в убийстве

​Ссора двух вахтовиков из Тюменской области завершилась убийством
Фото: pixabay.com

37-летний житель Тюменской области задержан в Нижневартовском районе по подозрению в убийстве коллеги. Мужчины работали в Югре вахтовым методом.

Трагедия произошла около 18.00 в субботу, 19 июня, в одном из домов по улице Бондаренко в сельском поселении Аган. Мужчины выпивали и поссорились. Последним аргументом в скандале стали два удара ножом. 54-летний потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте.

«Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Известно также, что задержанный был ранее неоднократно судим.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 319, комментариев: 0
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